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Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

11.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Yarpuz Mahallesi'ndeki yazlıklarında kalan Raziye Tırtıl (73) ile oğlu Recep Tırtıl'a (50) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde anne oğlu yataklarında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tırtıl ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Raziye ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul'da yaşayan anne ve oğlunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole bir yaşam sürmek için yaklaşık 1,5 ay önce Akseki'deki yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.

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