Antalya'da kargo şirketine ait kamyonette kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Antalya'da bir kargo şirketine ait kamyonete düzenlenen operasyonda, 2 kilo 860 gram kaçak tütün ile 440 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan yola çıkan bir kargo şirketine ait kamyonete kaçak ürün yüklendiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Manavgat ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurdukları kamyonette 2 kilo 860 gram kaçak tütün, 440 bin makaron, 2 kaçak cep telefonu, 600 kaçak led ampul, 225 kaçak otomobil hava filtresi, 60 paket kaçak sigara, 1000 paket sigara sarım kağıdı ele geçirdi.

Kargo ile adlarına kaçak ürün geldiği tespit edilen 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



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