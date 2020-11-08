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Antalya'da kasımda deniz keyfi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

Kasım olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları köpeklerini gezdirdi.

Öte yandan genelde maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının zaman ihlal edildiği dikkati çekti.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
18:01
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19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
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