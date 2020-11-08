Antalya'da kasımda deniz keyfi

Antalya'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

Kasım olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları köpeklerini gezdirdi.

Öte yandan genelde maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının zaman ihlal edildiği dikkati çekti.

