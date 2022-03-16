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Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi JAK ekiplerince kurtarıldı

16.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kayak yaparken yaralanan kişi JAK ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde tesis kapalıyken kayak yaptığı sırada yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelen B.S.G, tesis kapalıyken Saklıbel mevkisinde kayak yaparken düştü.

Ayak bileği kırılan B.S.G, jandarmadan yardım istedi.

Kar motoru ile bölgeye ulaşan JAK ekipleri, kayaklı sedye ile işletmenin olduğu bölgeye indirildi. Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

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