Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilciler tur teknesi personelince kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir koya ulaşmaya çalışırken botları batan ve kayalıklarda mahsur kalan tatilciler, tur teknesi personelince kurtarıldı.

Kemer'in Çıralı sahilinden Ceneviz Koyu'na ulaşmak üzere botla açılan 5 kişi, botlarının kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta batması üzerine yakındaki bir kayalığa sığındı.

Grubun sahil güvenlik ekiplerinden yardım istemesi üzerine, bölgeye yakındaki bir tur teknesi yönlendirildi.

Tatilcilerin mahsur kaldığı kayalıklara giden tur teknesi, halat, can simidi ve can yelekleri yardımıyla, mahsur kalan grubu kayalıklardan tekneye alarak, tekrar karaya ulaştırdı.

Tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kayalıklarda mahsur kalan grubun kurtarılma anı tur teknesinden yapılan çekimle cep telefonu kamerasına yansıdı.



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