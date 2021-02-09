Antalya'da kayalıklarla mahsur kalan keçi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Karataş Mahallesi Karataşbeli mevkisindeki dağlık alanda keçilerini otlatan Şaban Çıkla, keçilerden birinin kayalıklara tırmandığını gördü.

Uzun zaman geçmesine rağmen keçinin kayalıklardan inemediğini fark eden Çıkla, jandarma ve İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllülerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, keçinin bulunduğu kayalıklara tırmandı. Keçi, halat yardımıyla güvenli alana indirildi.

