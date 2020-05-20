YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu

Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi, jandarma ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Tekke Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Kadir T'nin (79) evde olmadığını fark eden yakınları, yaşlı adamdan bir süre haber alınamaması üzerine durumu dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AKUT ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, Kadir T'nin evinin çevresinden başlatılan arama çalışmasını mahallenin kırsalında sürdürdü.

Ekipler, boş bir arazide yatan Kadir T'ye ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T, akrabalarına teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Antalya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Akar Eczanesi
Muratpasa
Bahadır Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.