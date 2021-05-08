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Antalya'da kaybolan İtalyan turisti jandarma buldu

08.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaybolan İtalyan turisti jandarma buldu

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Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda kaybolan İtalyan turiste, jandarma ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolduğu bildirilen İtalyalı M.T.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Arama sonucunda Likya yolu mevkisinde mahsur kaldığı anlaşılan İtalyan turist, kurtarılarak ilçeye getirildi.

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