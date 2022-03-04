Antalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulundu

Antalya'da 4 gündür aranan gencin cesedi denizde bulundu.

Muhammet Ali Uğur'dan (19) 28 Şubat'tan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Uğur'un son görüldüğü Gençlik Mahallesi falezler kısmında yaptığı çalışmada denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıktı.

Savcının ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından ceset, kesin kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Muhammet Ali Uğur'un haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz