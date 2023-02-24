YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kayıp olarak aranan kişi Isparta'da arazide ölü bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan kişi Isparta'da arazide ölü bulundu

24.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, Isparta'da boş arazide ölü bulundu, "cinayet" şüphesiyle bir çift gözaltına alındı.

Orta Mahalle'de yaşayan Şükrü Güvenilir'den 31 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Güvenilir'e ait kayıp durumdaki 03 VL 392 plakalı otomobil dün Orta Mahalle Karadayı Caddesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Güvenilir'in iş arkadaşı Bekir D. (34) ve eşi Şerife D. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli Bekir D'nin emniyetteki ifadesinde, Şükrü Güvenilir'i, alkol aldıkları bir ortamda hakaret ettiği için kafasına sopa ile vurarak öldürdüğünü ve cenazeyi Isparta sınırına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda Isparta'nın Sütçüler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, Güvenilir'in cesedi boş arazide bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan şüpheli Bekir D'nin, Güvenilir'e ait cep telefonunu eşi Şerife D'ye hediye ettiği öne sürüldü.

Şüpheli çiftin Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da depremzede çocuklara tiyatro moraliAlanya’da depremzede çocuklara tiyatro morali
İBB ekipleri talep üzerine binalarda ücretsiz "hızlı tarama" yapıyorİBB ekipleri talep üzerine binalarda ücretsiz "hızlı tarama" yapıyor
Gezici Kütüphane deprem bölgesinde çocukların hizmetindeGezici Kütüphane deprem bölgesinde çocukların hizmetinde
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik orta mahalle

Antalya Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:16
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:07
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.