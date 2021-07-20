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Antalya'da kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan kız çocuğunun cenazesi defnedildi

20.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan kız çocuğunun cenazesi defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi derede bulunan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Yapılan arama çalışması sonucu cesedi bulunan Ecrin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından baba Ferhan Keskin ve yakınları tarafından teslim alındı.

Kız çocuğunun cenazesi Serik ilçesindeki Kadriye Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Ecrin'in yakınları gözyaşı döktü.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde ikamet eden ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca Ecrin'i, 18 Temmuz'da babaannesine emanet etmişti.

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti. Ekiplerin yaptığı aramada dün gece saatlerinde küçük Ecrin'in cesedine, su seviyesi düşürülen derede yapılan aramalar sonucunda köprü altında ulaşılmıştı.

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