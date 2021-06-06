Antalya'da kayıp olduğu bildirilen kişi ekiplerce aranıyor

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan ve yol kenarındaki araca çalışır vaziyetteki kişinin bulunması için ekipler arama çalışması yapıyor.

Aracın çalışır ve park lambaları yanar vaziyette bırakıldığına dikkati çeken Erdoğu, "Yeğenim cüzdanını koltuğa bırakmış. Hiçbir şekilde cüzdanını yanından ayırmazdı. Yeğenim hala kayıp. AFAD ekipleri arama çalışması yapıyor. Jandarma ve AKUT ekipleri ile iz sürme köpeklerinin de arama çalışmalarına katılacağını öğrendik. Burada arazi oldukça büyük. Yeğenimin hayatından büyük endişe ediyoruz. Çünkü kendisi asla böyle bir şey yapacak biri değil. Bilim insanı, fizik mezunu. Son derece saygılı ve hayatını dürüst yaşayan bir insan." ifadelerini kullandı.

Erdoğu, kötü alışkanları bulunmayan yeğeninin 1,5 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini ve sahibi oldukları markette çalıştığını kaydetti.

Bu arada caminin güvenlik kameralarını yansıyan görüntülerde, kara yolundan elinde poşetle hızlı bir şekilde camiye doğru yürüyen Uygun'un dönüp arkasına baktığı ve daha sonra kameranın açısından çıktığı yer alıyor.

