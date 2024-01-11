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Antalya'da kayıp Rus turisti arama çalışmaları devam ediyor

11.01.2024 13:36 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turisti arama çalışmaları sürüyor.

Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra otele dönmeyen ve arkadaşları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rus turist Nadezhda Yarygina'yı (40) arama çalışmaları ikinci gününde.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği, MAKSAT Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri destek veriyor.

Arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştıran ekipler, dronlarla da bölgeye tarıyor.

Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıkan Yarygina'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde dün arama çalışması başlatılmıştı.

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antalya kayıp kemer rus turist

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