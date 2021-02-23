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Antalya’da kaza yapan otomobil önce devrildi, sonra alev aldı

23.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Serik ilçesinde bir başka otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen araç alev aldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir başka otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen araç alev aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Serik ilçesi Belek-Kadriye turizm yolunda meydana gelen kazada aynı istikamete giden Mehmet Sevinç’in kullandığı 07 ANB 969 otomobil ile Soner Çiçek’in kullandığı 07 CDT 89 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen Çiçek’in, otomobili alev aldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülen aracın sürücüsü Soner Çiçek, kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çiçek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı. Diğer sürücü Sevinç’in, yara almadığı kaza sonrası polis soruşturma başlattı.

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