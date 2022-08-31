Antalya'da kazada ölen hukuk öğrencisi memleketi Burdur'da defnedildi

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Mine Ersoy, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Susuz köyüne getirildi. Baba ocağında helallik alınırken Mine Ersoy'un (21) annesi, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Ersoy'un cenazesi defnedildi.

Törene katılan genç kızın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında R.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak devrilmiş, kazada Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ersoy, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

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