Antalya'da kedilere sıcak hava tehlikesine karşı klimalı oda

Muratpaşa ilçesindeki sahipsiz hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenek Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan sahipsiz hayvanlar için sıcak havaya karşı önlemler alınıyor.

Hayvanların bulunduğu alanlar bir taraftan parazitlere karşı ilaçlanıyor, bir taraftan da sıcaktan etkilenmemeleri için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Umut Uçar, merkezde açık alanda bulunan bölümlerin gölgeliklerle kapatıldığını belirtti.

Hayvanların suyla oynamasına izin vererek bir nebze olsun serinlemelerini sağladıklarını ifade eden Uçar, kedilerin ise sürekli klimaların çalıştığı odalarda tutulduğunu kaydetti.

