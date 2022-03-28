Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afgan işçi, kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sırtköy Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Iraz Muhammed Yoldash'ın (26) kesim sırasında üzerine ağaç devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Yoldash'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz