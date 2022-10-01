Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrol sırasında L.Y'nin (43) "yağma" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz