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Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

01.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrol sırasında L.Y'nin (43) "yağma" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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