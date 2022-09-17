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Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

17.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu üretim yerine çevirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı, 61 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube, JASAT ile MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu madde üretildiği ve turizm bölgelerinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 61 kilogram eroin, 8 şişe eroin yapımında kullanılan sentetik ham madde, hassas terazi, eroin yapımında kullanılan materyaller ve 6 bin 710 lira ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö'nün kiraladığı dairede uyuşturucu üretimi yapmak için laboratuvar kurduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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