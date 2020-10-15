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Antalya’da, kışlık çiçekler toprakla buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretilen yaklaşık 2.5 milyon mevsimlik çiçek toprakla buluştu.Üreten belediye anlayışının en önemli örneklerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesislerinde, Antalya’nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca çiçek özenle ve titizlikle yetiştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretilen yaklaşık 2.5 milyon mevsimlik çiçek toprakla buluştu.
Üreten belediye anlayışının en önemli örneklerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesislerinde, Antalya’nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca çiçek özenle ve titizlikle yetiştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, seralarda üretimi yapılan yaklaşık 2.5 milyon kışlık çiçeği merkez ve ilçelerde toprakla buluşturmaya başladı.
Ekipler, kent merkezinde Antalyaspor Kavşağı, Özgürlük Bulvarı, Eski Sanayi, Yeni Sanayi Kavşakları, Opera Kavşağı ve Rauf Denktaş bulvarında çiçek dikimlerini gerçekleştirdi. Ekipler, Metin Kasapoğul Caddesi orta refüjünde çiçek dikimlerine devam ediyor.
Yılda yaklaşık 5 milyon mevsimlik çiçeğin üretildiği Hurma Bitki Üretim Tesisleri’nde kış mevsimine renk katacak çiçekler ilçelere de gönderiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde orta refüj ve kavşaklara uygulanacak aslanağzı, bellis, menekşe, süs lahanası, alisyum türü çiçekler, görsel güzellik yaşatacak.

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