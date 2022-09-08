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Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı

08.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizmli olduğu öğrenilen gencin alt kattaki marketin içine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, ailesiyle tatilini geçiren otizmli gencin konakladığı pansiyonun birinci katından düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'dan, Arapsuyu Mahallesi 609 Sokak'ta bulunan pansiyona ailesiyle tatile geldiği öğrenilen genç, konakladığı pansiyonun birinci katında balkona çıktı. Dengesini kaybeden genç, binanın ön bölümünün kapatıldığı alanın tentesine düştü. Buradan da alt kattaki markete düşen genç, yaralandı.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, otizmli olduğu öğrenilen genci hastaneye kaldırdı.

Market sahibi Esin Peksoy, gazetecilere, düşen gencin üst katlarındaki pansiyonda ailesiyle tatil yaptığını söyledi.

Gencin balkondaki mandala uzanırken dengesini kaybettiğini belirten Peksoy, "Markete düşen genci görünce çalışanlarımız hemen yardıma koşarak, sağlık ekibine de haber vermiş. Ben otizmli olduğunu öğrendiğimiz genci, düşmeden kısa süre önce balkonda otururken görmüştüm. Çok üzüldüm ama şükür gencin genel durumunun iyi olduğunu öğrendik. Kameralardan olayı izlediğimde de çok şaşırdım." diye konuştu.

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