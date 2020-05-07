Antalya’da ’Kontrollü Sosyal Hayat’ uygulamaya geçiriliyor

Antalya’da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ’Kontrollü Sosyal Hayat’ olarak adlandırılan ikinci dönem için alınan tedbirlerden taviz verilmeyecek. Tüm uygulamalarda sosyal mesafe, maske ve hijyen ikinci dönemin vazgeçilmezleri olacak.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından daha önceki kararlarla faaliyetlerinin durdurulmasına ve /veya çalışma şartları ile çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılan işyerleri ve işletmeler ile ilgili olarak yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre kent genelindeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının 06:00-23:00 olarak düzenlenen çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarları yine asıl günlerinde açılacak. Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

Alkollü ve/veya alkolsüz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri için daha önceki kararla getirilmiş olan çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken bu işyerleri sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarlarının yine asıl günlerinde (daha önceki kararlarımızla getirilen 1 hafta tezgâh/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgâh/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgâh açmaları, tezgâhlar arası mesafe, maske kullanımı, giriş ve çıkış kontrolü vb, düzenlemelere uyulması kaydıyla) açılacak. Açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edebilecek

Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.

İl genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edecek . Araçlar arasında en az iki metre mesafe bulunacak, pazar alanlarına giriş/ çıkışlar kontrol edilecek, maske kullanımı zorunlu olacak ve , açıkta yiyecek ve içecek satışı yapılmayacak. Kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddaa bayileri vb. işyerlerinin kapalı kalması uygulaması aynen devam edecek.