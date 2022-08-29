Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde köpeğini kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Köpeğiyle Konyaaltı Sahili'ne giden Levent Tufan, bir süre sonra serinlemek için denize girdi. Sahilde duran köpeğinin tanımadığı bir şüpheli tarafından götürülmeye çalışıldığını fark eden Tufan, denizden çıkarak bu kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Tufan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tufan'a ilk müdahaleyi yaptı.

Tufan'ın polis eşliğinde sedye ile ambulansa taşındığı sırada isminin "Elsa" olduğu öğrenilen köpeğinin de yanından ayrılmadığı görüldü.

Sahilde kalan köpeğe ise tatilciler su vererek korumaya çalıştı. Vatandaşların uzun uğraşına rağmen köpek sahibinin ambulansa bindirildiği yerden ayrılmadı. Daha sonra olay yerine gelen Tufan'ın yakınları köpeği götürdü.

Polis, bıçaklama olayına karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Umut Demirtaş, sahilde bekleyen şüphelinin köpeğini çalmaya kalkışması nedeniyle arbede çıktığını söyledi.

Şüphelinin giderken bıçakla Tufan'ı bacağından yaraladığını anlatan Demirtaş, "Ambulansı ve polisi çağırdık bizde. Köpeği de yanından ayrılmadı, şimdi onu da sahibinin yakınlarına teslim ettik." diye konuştu.

