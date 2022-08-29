YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

29.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde köpeğini kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Köpeğiyle Konyaaltı Sahili'ne giden Levent Tufan, bir süre sonra serinlemek için denize girdi. Sahilde duran köpeğinin tanımadığı bir şüpheli tarafından götürülmeye çalışıldığını fark eden Tufan, denizden çıkarak bu kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Tufan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tufan'a ilk müdahaleyi yaptı.

Tufan'ın polis eşliğinde sedye ile ambulansa taşındığı sırada isminin "Elsa" olduğu öğrenilen köpeğinin de yanından ayrılmadığı görüldü.

Sahilde kalan köpeğe ise tatilciler su vererek korumaya çalıştı. Vatandaşların uzun uğraşına rağmen köpek sahibinin ambulansa bindirildiği yerden ayrılmadı. Daha sonra olay yerine gelen Tufan'ın yakınları köpeği götürdü.

Polis, bıçaklama olayına karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Umut Demirtaş, sahilde bekleyen şüphelinin köpeğini çalmaya kalkışması nedeniyle arbede çıktığını söyledi.

Şüphelinin giderken bıçakla Tufan'ı bacağından yaraladığını anlatan Demirtaş, "Ambulansı ve polisi çağırdık bizde. Köpeği de yanından ayrılmadı, şimdi onu da sahibinin yakınlarına teslim ettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında buluştuGolfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında buluştu
Bodrumspor-Adanaspor maçının ardındanBodrumspor-Adanaspor maçının ardından
Konya'da doğan Mersinli dördüzlerin 19 yıllık doktor vefasıKonya'da doğan Mersinli dördüzlerin 19 yıllık doktor vefası
Anahtar Kelimeler:
antalya köpek kaçırma konyaaltı sahili

Antalya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:38
Yatsı
20:57
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.