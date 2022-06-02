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Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

02.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, komşusunun emanet bıraktığı köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Bekir Koç, bir süreliğine evden ayrılan komşusunun emanet bıraktığı kangal cinsi köpeği beslemeye başladı. Köpeğin saldırısına uğrayan Koç, boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Koç'u Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Köpek ise Serik Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

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