Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çöpten atık toplanması yasaklandı

Antalya Valiliği, çöpten geri kazanılabilir atık toplamayı meslek edinenlerin faaliyetlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile sınırlandırıldığı hatırlatılarak buna ilave olarak Antalya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla da çöp toplamayı meslek edinenlerin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Çöpten geri kazanılabilir atık madde toplamayı sürdürdüğü tespit edilenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanununca da 392 lira idari para cezası uygulanacağının kaydedildiği açıklamada, yasağa uymamakta ısrar edenlerin ise Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" maddesi uyarınca 2 aydan 1 yıla kadar da hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkması sınırlanan vatandaşların uyarıldığı ve durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

