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Antalya'da kültür sanat

ANTALYA HABERLERİ  | 02.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

"Romeo ve Juliet" balesi ve "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" tiyatrosunun gündüz gösterimleri sahnelendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesi, bu sezon ilk kez gündüz gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı Murat Cem Orhan yönetti.

Gerek librettonun ele alınışı gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Laroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Öykü Ertürk, "Peder Lawrence"i Cem Kaytmaz, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandırdı.

- "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"

Antalya Devlet Tiyatrosu, Dave Hanson'ın yazdığı iki perdelik "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" oyununun gündüz gösterimini yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 5 tiyatrocunun rol aldığı oyunu, İlham Yazar yönetti.

Dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyununda, sahne arkasındaki iki yedek oyuncunun yaşadıklarını konu ediyor.

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"Romeo ile Jüliet" Antalya DOB Bale DOB Tiyatro

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