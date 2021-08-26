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Antalya'da kum yüklü kamyon otomobile çarparak devrildi: 2 yaralı

26.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kum yüklü kamyon otomobile çarparak devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamyonun otomobile çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Davut Aslanoğlu (55) idaresindeki 07 CDG 316 plakalı kum yüklü kamyon, aynı yönde giden Gürkan Karaca yönetimindeki 07 AFP 316 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından refüje çıkan kamyon yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen kamyon ve dorsesindeki kumun yola saçılması nedeniyle bir süre aksayan trafik, daha sonra tek şeritten verilmeye başlandı.

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