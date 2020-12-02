YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi

Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 11:51 | Son Güncelleme

Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 52 bin 437 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyar Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve giden jandarma ekipleri, 11 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekipler, kumarda kullanılan 26 iskambil kağıdı ile 6 bin 460 liraya el koydu.

Bu kişilere kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 52 bin 437 lira ceza uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.