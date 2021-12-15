Antalya'da kumar oynayan 19 kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde Z.P'nin işlettiği kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine hareket geçti.

İş yerine giden ekipler, 19 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 19 kişiye de kumar oynamaktan 25 bin 384 lira ceza uygulandı.



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