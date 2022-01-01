Antalya'da kumar oynayan 7 kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde F.C'ye ait evin yanındaki kapalı alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ev sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı, 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira idari ceza kesildi.



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