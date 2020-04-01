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Antalya'da kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Antalya'da kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 şüpheli gözaltına alındı

Alanya ilçesinde kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Dairede yapılan aramada oyun masası üzerinde iskambil kağıdı ve kumar alacaklılarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.

Şüphelilerden beşine toplam 6 bin 125 lira, kumar oynatan ev sahibi R.S'ye (32) de adli işlemin yanı sıra 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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Alanya daire Kumar

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