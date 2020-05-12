Antalya’da kumarhane operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’da kumar oynanması için yer temin eden 3 şahsa adli işlem yapıldı, 27 şahsa 33 bin 75 TL, 38 şahsa 119 bin 700 TL olmak üzere toplam 152 bin 775 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarınca kapatılan kahvehane, depo, okey salonu, dernek lokalleri ve apartman dairelerinde kumar oynatılan ve salgın hastalıkla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen iş yerleri ve şahıslara yönelik olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 10-11 Mayıs tarihlerinde operasyon yapıldı.

2 ayrı adreste kumar oynatıldığı tespit edildi ve kumar oynanması için yer temin eden 3 şahsa adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İş yerlerinde kumar oynadıkları tespit edilen 27 şahsa “5326 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan toplam 33 bin 75 TL, 38 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarına riayet edilmediğinden toplam 119 bin 700 TL idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek toplam 152 bin 775 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde 3 bin 210 TL para, 96 adet poker pulu, 156 adet iskambil kağıdına el konuldu ve adreslerin mühürlenmesi sağlandı.

