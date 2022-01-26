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Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi

26.01.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkılması için alınan karar ertelendi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 500'e yakın çardağın, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine, normal şartlarda yıkımın bugün yapılacağını ancak hava şartları nedeniyle bu çalışmayı ertelediklerini söyledi.

Yıkım kararını vatandaşlara bildirdiklerini belirten Şahin, "Kırıp dökmeyelim istiyoruz, vatandaşların çardakları kendilerinin kaldırmasını bekleyeceğiz. Karar ne zamana kadar sürer bilmiyoruz, duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

Bölgedeki çardak sahibi Nurgül Ekici ise çardaklarının yıkılma kararına tepki göstererek, 15 senedir yaz aylarında hastalıklarına şifa bulmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Sahilde caretta carettalara zarar vermediklerini belirten Ekici, "Yumurtadan çıkan yavruların alanlarını belirliyoruz, yollarını kaybeden carettaları denize ulaştırıyoruz. Carettalara insanların ve köpeklerin zarar vermesine engel oluyoruz." dedi.

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