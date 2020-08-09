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Antalya'da kundaklandığı iddia edilen iş yeri hasar gördü

ANTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Antalya'da kundaklandığı iddia edilen iş yeri hasar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde molotofkokteyli atılarak yangın çıkarıldığı öne sürülen terzi dükkanında hasar meydana geldi.

Kökez Mahallesi Eski Cuma Pazarı mevkisindeki Perihan Okudan'a ait terziye maskeli iki kişi tarafından kepenkleri kırılarak molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir mahalle sakininin ilk müdahaleyi yaparak büyümesini önlediği yangın, itfaiye ekibince kısa sürede söndürüldü.

Yangında iş yerindeki dikiş makinesi, klima ve kumaşlar zarar gördü.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan Ahmet Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültü üzerine dışarı çıktığını ve iş yerindeki yangını gördüğünü söyledi.

Karşıdaki camiden kovayla su taşıyarak yangının büyümesini engellediğini anlatan Teke, "O sırada çevredeki vatandaşlar iş yerinde tüp gaz olduğunu söylediler. 'Patlayacak, kaç' dediler. Kaçmadım. Hortum buldum. Yangını söndürdüm. Sonra itfaiye geldi." diye konuştu.

İş yeri sahibi Okudan da görgü tanıklarının beyanına göre, gece iş yerinin kepenkleri ve camı kırılarak içeriye molotofkokteyli atıldığını ifade etti.

Terzi dükkanının zarar gördüğünü belirten Okudan, "Kimseyle bir husumetim yok. Kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum." dedi.

İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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