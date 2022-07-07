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Antalya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

07.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyenin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz yolcu taşıyacak

Antalya'da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında 3 noktada kesim yeri belirlendi, kaçan kurbanlıklar için yakalama timi oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramın sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 noktada, kurban kesim hizmeti verilecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi'nde Perşembe Pazarı ile Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, bayramın 1. ve 2. günlerinde ücretsiz kesim hizmeti sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın ilk ve 2. günü büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

- Yakalama timi

Öte yandan kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için de bir ekip hazır bekleyecek. Vatandaşlar, "Hayvan Yakalama Timi"nden, Alo Zabıta 153 ve 444 94 20 numaralı ABİM hattından yardım isteyebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185'i arayabilecek, 530 676 67 67 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.

Zabıta ekipleri de halkın mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi ve şikayetlere anında müdahale edebilmek için görev başında olacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de olası yangınlara karşı hazır bekletilecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri bayram öncesinde yoğunlaştırdığı çalışmalara tatil süresince devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için kesim noktalarında ilaçlama yapacak olan ekipler, kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıkları da bertaraf edecek.

- Ulaşım ücretsiz olacak

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmeleri için ücretsiz ulaşım kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz yolcu taşıyacak.

ANET AŞ tarafından işletilen sosyal tesisler, Kurban Bayramı'nda hizmetlerine devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ve Teleferik Tesisi ise orman yangını sonrası başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle bayramda hizmet veremeyecek. Yine ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı ücretsiz ulaşım

Antalya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:03
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