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Antalya'da "kurban yakalama timi" kaçan kurbanlık danayı yakaladı

08.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "kurban yakalama timi" kaçan kurbanlık danayı yakaladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Koruma ve Kontrol ekibinden oluşturulan kurban yakalama timi, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde kurbanlık dananın kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kaçan kurbanlık danayı yerleşim yerinden uzaklaştırarak kement yardımıyla yakalamaya çalıştı.

Sakinleşmeyen dana Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine kaçtı. Hayvanın dizginlenememesi üzerine ekipler, uyuşturucu iğne kullanarak kurbanlığı etkisiz hale getirdi.

Sakinleşen dana kontrol altına alınarak sahibine teslim edildi.

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Kurban Bayramı antalya yakalandı

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