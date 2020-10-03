YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi

Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi

Antalya'da beslenmek için Boğaçay'a gelen kum kuşu, yalıçapkını ve balıkçıl kuşlar gözlemcileri kendilerine hayran bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kuş Gözlem Günü kapsamında Boğaçayı'nda kuş gözlemi etkinliği düzenlendi.

Kuşlar için hayati önem taşıyan doğal kaynakların korunmasına dikkati çekmek, gözlemcileri kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna ilişkin bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar 150'nin üzerinde yerleşik ve göçmen kuş türünü gözlemleme imkanı buldu.

- "Doğal kaynakların korunması son derece önemli"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, burada yaptığı konuşmada, Boğaçayı'nda yüzlerce kuşun beslendiğini, ürediğini, hayatını devam ettirdiğini belirtti.

Şehirle iç içe olan bu tür doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Burada yapılacak çalışmalarda, çevresel etkilerin dikkate alınarak koruma odaklı planlanması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Uzman veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun da bölgede kum kuşu, balıkçıl, yalıçapkını, İzmir yalıçapkını gibi ender türlerin de gözlemlenebildiğini kaydetti. Coşkun, birçok kuş türünün yıl boyunca 4-5 bin kilometre yol katedip bölgeye geldiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Son kale Haymana
Son kale Haymana

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:51
İkindi
16:10
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Antalya Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Varsak-Masa Dağı yoluna 11 bin 520 kamyon hafriyat
Varsak-Masa Dağı yoluna 11 bin 520 kamyon hafriyat
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Finikeli Dershaneciler, Başkan Dülgeroğlu'na Dertlerini Anlattı
Finikeli Dershaneciler, Başkan Dülgeroğlu'na Dertlerini Anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.