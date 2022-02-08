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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

08.02.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Meteorolojik tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ve yağışın kentteki etkisini yarın gün içinde kaybetmesi bekleniyor.

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