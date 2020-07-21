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Antalya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.07.2020 21:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "arsa meselesi" nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıza G, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma silahla kuzeni Feyyaz D'yi sol diz kapağından vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polislerin tarafları ayırmasının ardından yaralı Feyyaz D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rıza G. ise gözaltına alındı.

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