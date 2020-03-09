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Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle teyzesinin iki kızını 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kuzenleri Z.Ö. ve A.C'yi "hurda işine yapacakları yatırımla çok para kazanacakları" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hurdacılık yapan sanığın kuzenlerine "hurda işinden çok para kazandığını ve kendilerinin de para katkısı koymaları durumunda yüksek kar elde edecekleri" vaadinde bulunduğu belirtildi.

A.T'nin ilk etapta kuzenlerinden aldığı bir miktar parayı iade ettiği belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde güvenini kazandığı kuzenlerinden değişik tarihlerde daha fazla para aldığı kaydedildi.

İddianamede, Turan'ın müştekiler Z.Ö'den 2 milyon 800 bin lira, A.C'den ise 800 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lirayı alarak haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Sanık Turan'ın kuzenlerinden aldığı parayla herhangi bir hurda işine girmediği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda sanığın, "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan her müşteki için üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Bilişim Sahtecilik Dolandırıcılık Soruşturma Bürosuna 28 Ocak'ta başvuran kız kardeşler A.C ile Z.Ö, hurda alışverişinden "yüksek kazanç" vaadinde bulunan kuzenleri A.T'nin, kendilerini toplamda 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

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