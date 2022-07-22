Antalya'da liseli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'e katılacak

Serik ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç, TEKNOFEST Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak.
Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Anadolu Parsı" adını verdikleri elektrikli araç, güvenlik, elektrik güvenliği, mekanik kontrol, dinamik sürüş ve yerli tasarım teknik kontrollerini başarı ile geçerek yarışmaya katılmaya hak kazandı.
Danışman öğretmen Sedat Ünlü ve takıp kaptanı Serhat Büyükevren ile 7 öğrenci Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST-2022 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na katılmak üzere kente gitti.
Sedat Ünlü, 23-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmada hedeflerinin birinciliği elde etmek olduğunu söyledi.
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