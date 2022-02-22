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Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek

22.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını 26 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait opera, Yiğit Günsoy rejisiyle bu sezon son kez sahnelenecek.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserlerinden "Madama Butterfly"da, orkestrayı şef Tulio Gagliardo yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Eserde "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin ve "Goro"yu Devrim Demirel canlandıracak.

Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eser, Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alıyor.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Şubat saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

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