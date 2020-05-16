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Antalya'da marinadaki teknede yangın çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 23:51 | Son Güncelleme

Antalya'da marinadaki teknede yangın çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir marinada bağlı bulunan gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Setur Marina'da bağlı bulunan teknelerin birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden marina görevlileri itfaiyeden yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın marinadaki diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının hasara yol açtığı tekne karaya çıkarıldı.

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