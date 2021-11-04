Antalya'da marketten içki çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanları, farklı zamanlarda reyonlarından içki çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen zanlı, marketten içki çaldığı sırada çalışanlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.K'yi (46) gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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