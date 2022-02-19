YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

19.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenciler hem ustalık öğreniyor hem de üretimden para kazanıyor.

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya alanında öğretim gören öğrenciler, 4 yıl boyunca hem meslek öğreniyorlar hem de okullarından üretip satılan ürünlerden harçlıklarını çıkarıyor.

Döner Sermaye işletmesi kapsamında bulunan okulda, öğrenciler öğretmenleri nezaretinde öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapıyor.

Bunun dışında ayrıca Fatih projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımını da yapan öğrenciler meslek sahibi olarak mezun oluyor.

Okul müdürü Murat Kılıç, okullarında milli eğitim ve milli üretim ilkesiyle eğitim ve öğretimi birlikte yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin içerisinde üretim, üretimin içerisinde de eğitim yaptıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Okulumuzda aktif olarak metal teknolojisi ve mobilya alanlarında üretim yapmaktayız. Bunlara elektrik ve bilişim teknolojileri alanını da ekledik. Bununla birlikte okullarımızın Fatih Projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımı, öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapılmaktadır. Sıfır atıktan kütüphaneler üretmekteyiz."

Geçen yıl 5 bin öğrenci sırası üretimi yaptıklarını bu yıl da 2 bin 500 kişilik çift kişilik öğrenci sırası yapımını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Okulumuz bir döner sermaye işletmesi olduğu için özel sektörden de gelen siparişleri de yapmaktayız." dedi.

Okul öğretmenlerinden Sedat Ulu ise öğrencilerin hem imalat teknolojisini öğrendiğini hem de aylık bin ile 2 bin arasında para kazandığını anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildiErzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı:Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı:
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:35
Öğle
13:16
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Sadece tadı güzel değil faydaları da mükemmel!

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.