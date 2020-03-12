Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, Hindistan ve Şili'den ailelerin 3 gün 3 gece süren yüksek bütçeli düğünlerine ayrı ayrı ev sahipliği yaptı.

Turizm merkezi Belek ve Kundu tesisler bölgesindeki iki otelde düzenlenen ve her birinin bütçesi 1 milyon avronun üzerinde olan iki düğün için hazırlıklar aylar öncesinden başladı.

Hindistan ve Şili'den farklı baharat ve çok sayıda aşçının da geldiği düğünlerde, binlerce çiçek kullanılarak dekorlar hazırlandı. Otellerin sahilinde kurulan platformda, gelin ve damat için dini tören yapıldı.

Görkemli sahne ve dekorlarıyla büyüleyen düğünde, davetliler ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giydi.

Kundu'daki düğün için Şili'den Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmayarak beraberlerinde makyöz, stil danışmanı ve yardımcılarından oluşan 300 kişilik ekip ve farklı seremonilerde giyecekleri kıyafetler ile özel uçakla Antalya'ya geldi.

Otelin önünde klasik arabaya binen damat Rajeev Adwani sahil yolundan plaja geldi. Adwani, beraberindekilerle yürüyerek sahilde gelin Roshni Uttamchandani ile buluştu. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı.