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Antalya’da milyonluk motosiklet parçası operasyonu

20.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Antalya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon TL değerinde motosiklet parçaları, 8 adet motor bloğu, sahte plaka, 3 adet motosiklet ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kepez İlçesinde şüpheli bir şahsın çalınan motosikletleri evinin yakınında kurmuş olduğu gizli atölyede boyama, parça değişikliği, blok ve şase numarasını kazıma işlemlerini yapmasının ardından piyasaya süreceğinin tespit edildi.

Şüphelinin adresinde yapılan arama sonucunda; 1 milyon TL değerinde motosiklet parçaları, 8 adet motor bloğu, sahte plaka, 3 adet motosiklet, 40 adet sahte 200 TL’ lik kağıt banknot ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

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