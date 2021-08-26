Antalya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da, minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki kavşakta, Ali Aydın (21) yönetimindeki 07 ANH 603 plakalı motosiklet ile İ.K. idaresindeki 07 MDM 97 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ali Aydın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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