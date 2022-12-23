TÜİK, Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 30,2’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 306 bin 721 oldu

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 618 bin 116’sı otomobil olmak üzere 1 milyon 306 bin 721 oldu. Isparta’da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 89 bin 250’si otomobil olmak üzere 195 bin 623 oldu. Burdur’da da motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 58 bin 901’i otomobil olmak üzere 147 bin 262 oldu.

