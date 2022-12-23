YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 306 bin 721 oldu

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 306 bin 721 oldu

23.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 618 bin 116’sı otomobil olmak üzere 1 milyon 306 bin 721 oldu.

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 306 bin 721 oldu

TÜİK, Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 30,2’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20 arttı
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu
Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 306 bin 721 oldu
Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 618 bin 116’sı otomobil olmak üzere 1 milyon 306 bin 721 oldu. Isparta’da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 89 bin 250’si otomobil olmak üzere 195 bin 623 oldu. Burdur’da da motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Kasım ayı itibarıyla 58 bin 901’i otomobil olmak üzere 147 bin 262 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman yangını büyümeden söndürüldüOrman yangını büyümeden söndürüldü
Otomobilin motor kısmından kurtarıldı, gazetecilerin aracına girdiOtomobilin motor kısmından kurtarıldı, gazetecilerin aracına girdi
Yaylada kar altında çilek hasadıYaylada kar altında çilek hasadı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:13
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.