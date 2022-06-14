Antalya'da motosiklet kazasında ölen 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Gazi Bulvarı'nda gece yaşanan kazada hayatını kaybeden Yakup Yıldız (24), Fevzi Can Derin (24) ve Sude Özkardeş'in (17) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin teslimi sırasında ailelerin üzüntü yaşadığı gözlendi.

Öte yandan kazada, polis kayıtlarına Saniye K. (35) olarak geçen kişinin Sude Özkardeş (17) olduğu, kaza esnasında üzerinde akrabası Saniye K'ye ait kimliğin bulunduğu öğrenildi.



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